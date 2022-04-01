Зеленський повідомив про викриття двох генералів-зрадників з СБУ

Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV.

"Згодом вони отримають свої покарання, а поки вони вже не генерали, не співробітники СБУ", - зазначив глава держави.

Президент назвав їх поіменно:

екс начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович,

екс начальник управління СБУ у Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович.

"Ці службовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитись, де їх Батьківщина, які порушили військову присягу, дану на вірність українському народу. Вони будуть неодмінно позбавлені вищих військових звань. Випадковим генералам нам не по дорозі", - додав Володимир Зеленський.

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