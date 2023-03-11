Зеленський пояснив, чим зумовлені санкції проти букмекерів

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Є новий наш санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із державою-злом. Відповідний указ оприлюднений. Це понад 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації. Рішення готувалося певний час, воно ґрунтовно пропрацьоване й закриває схеми на десятки мільярдів. І це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди. І всіма цивілізованими засобами", - заявив президент України Володимир Зеленський.