Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в етері телемарафону.

"Хто повинен захищати? Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? Ви вважаєте, що в них немає жінок і дітей? У них є батьки і близькі, вони такі самі люди. А чим вони мотивовані – заробітною платою? Ні, може, хтось, у більшості своїй – Україна. А що таке Україна? Земля і сім'ї. А якщо всі їхні сім'ї виїхали? То що вони захищають? Якби не було людей в Україні, ми б втратили нашу державу. Це моя суб'єктивна думка… Я не знаю, чи правий я. Я лишився і люди лишилися… Якби я точно знав, що вони збираються робити, я б усе це сказав. Але я не знаю, що було б після того, як президент держави сказав би: "Біжіть, біжіть, і я з вами побіг", - сказав президент України.

За словами Зеленського, йому пропонували евакуювати населення Києва.

"Була пропозиція евакуювати столицю, все населення, закрити всю інфраструктуру, всі магазини, вимкнути електрику тощо. Така була пропозиція згідно з тим, що може статися так, що не буде світла, не будуть працювати очисні споруди, тож не буде питної води і не буде багато всього. Це було в перший день потужних ракетних ударів. Моє запитання було наступне: а коли будуть ракетні удари по всій державі, куди ми її будемо евакуювати? В Польщу, Словаччину, Румунію? Скажіть, після великої глобальної евакуації – хоч один дайте мені відсоток гарантування, що Росія не повернеться, не зайде і не займе повністю нашу територію?", - говорить президент України Володимир Зеленський.

16 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що не сумнівається в тому, що на територію Польщі впала не українська ракета.

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