Зеленський пояснив, що саме гарантує Україна кожному росіянину, який здаватиметься в полон
Президент Володимир Зеленський пообіцяв російським солдатам, які здаватимуться у полон, що Україна цивілізовано поводитиметься з ними, відповідно до міжнародних конвенцій
Про це Зеленський російською мовою сказав у відеозверненні.
"Україна гарантує кожному російському солдату, який здасться в полон, три речі. Перше: з вами поводитимуться цивілізовано відповідно до всіх конвенцій. Друге: ніхто не дізнається про обставини того, як ви здалися в полон, ніхто в Росії не дізнається, що ваша здача в полон була добровільною. І третє: якщо ви боятиметеся повертатися до Росії та самі не захочете обміну, ми знайдемо спосіб забезпечити й це", - йдеться у відео президента України Володимира Зеленського.
- 24 вересня стало відомо, що після оголошення в Росії мобілізації президент Володимир Путін поїхав відпочивати до своєї резиденції на Валдаї.
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