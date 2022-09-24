Путін записав "консерви" й на тиждень зник з Москви, - журналістка
Після оголошення в Росії мобілізації президент Володимир Путін поїхав відпочивати до своєї резиденції на Валдаї
Про це із посиланням на розповіді власних трьох джерел, знайомих із графіком Путіна, сьогодні, 24 вересня 2022 року, повідомила московська журналістка Фаріда Рустамова.
"Відео з Путіним, у якому він закликав росіян на фронт, Кремль опублікував уранці в середу, 21 вересня. Воно було записано заздалегідь, а не транслювалося у прямому ефірі (у такий час - 9 ранку - Путін зазвичай ще спить). Пізніше того ж дня Путін поїхав у Великий Новгород, де відвідав технічну школу та концерт. Одразу після концерту, як розповідають мої співрозмовники, у Путіна розпочалася перерва у публічній діяльності, і триватиме вона як мінімум тиждень", - зазначає Рустамова.
За її словами, для того щоб зникнути з публічного простору непомітно, Путін заготовив "багато "консервів" - "заздалегідь знятих двосторонніх зустрічей, які прес-служба публікує у потрібний час для створення враження, що президент безперервно працює".
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"Консерви" Кремль планує використати як мінімум до майбутнього четверга, коли у президента у графіку стоїть візит у великий промисловий регіон", - йдеться у повідомленні Фаріди Рустамової.
Наразі, як вона стверджує, Путін відпочиває "душею й тілом" у своїй резиденції на Валдаї (Новгородська область, РФ), де поряд із головним будинком офіційної резиденції знаходиться триповерховий СПА-комплекс із кріокамерою, грязелікарнею та басейном. Також там є місце для хокею.
"Зовсім без зв'язку піти у відпустку на тиждень Путін, звісно ж, не може. У четвер та п'ятницю він провів телефонні перемовини з президентом Туркменістану та спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Також у п'ятницю на сайті Кремля було опубліковано новину про нараду з членами Ради безпеки. Проте останнє також могло бути "консервами", кажуть джерела", - підсумовує Рустамова.
При цьому Путін не прийшов на "п'ятничний Z-концерт у самому центрі Москви на підтримку "референдумів" на окупованих територіях України", - додає журналістка.
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