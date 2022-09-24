Путін записав "консерви" й на тиждень зник з Москви, - журналістка

Про це із посиланням на розповіді власних трьох джерел, знайомих із графіком Путіна, сьогодні, 24 вересня 2022 року, повідомила московська журналістка Фаріда Рустамова.

"Відео з Путіним, у якому він закликав росіян на фронт, Кремль опублікував уранці в середу, 21 вересня. Воно було записано заздалегідь, а не транслювалося у прямому ефірі (у такий час - 9 ранку - Путін зазвичай ще спить). Пізніше того ж дня Путін поїхав у Великий Новгород, де відвідав технічну школу та концерт. Одразу після концерту, як розповідають мої співрозмовники, у Путіна розпочалася перерва у публічній діяльності, і триватиме вона як мінімум тиждень", - зазначає Рустамова.

За її словами, для того щоб зникнути з публічного простору непомітно, Путін заготовив "багато "консервів" - "заздалегідь знятих двосторонніх зустрічей, які прес-служба публікує у потрібний час для створення враження, що президент безперервно працює".

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"Консерви" Кремль планує використати як мінімум до майбутнього четверга, коли у президента у графіку стоїть візит у великий промисловий регіон", - йдеться у повідомленні Фаріди Рустамової.

Наразі, як вона стверджує, Путін відпочиває "душею й тілом" у своїй резиденції на Валдаї (Новгородська область, РФ), де поряд із головним будинком офіційної резиденції знаходиться триповерховий СПА-комплекс із кріокамерою, грязелікарнею та басейном. Також там є місце для хокею.

"Зовсім без зв'язку піти у відпустку на тиждень Путін, звісно ж, не може. У четвер та п'ятницю він провів телефонні перемовини з президентом Туркменістану та спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Також у п'ятницю на сайті Кремля було опубліковано новину про нараду з членами Ради безпеки. Проте останнє також могло бути "консервами", кажуть джерела", - підсумовує Рустамова.

При цьому Путін не прийшов на "п'ятничний Z-концерт у самому центрі Москви на підтримку "референдумів" на окупованих територіях України", - додає журналістка.

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