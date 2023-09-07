Зеленський представив нового міністра оборони й озвучив завдання, які стоять перед Умєровим

Про це Зеленський написав у telegram.

За словами президента, оборонне відомство повинно відповідати за координацію всього сектору оборони і концентруватись на військових, оскільки "їхній час та сили – це цінність держави". Для цього потрібно впроваджувати нову філософію ставлення до воїнів.

"Якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Це стосується всього, від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію воїнів, до забезпечення наших воїнів", - сказав Зеленський.

Він наголосив на необхідності цифровізації та зменшенні кількості бюрократичних процедур. Крім того, президент зазначив, що необхідно шукати та впроваджувати в українські війська усе, що може вберегти життя та здоровʼя воїнів. Потрібно також масштабувати "кожен позитивний приклад бойових бригад".

"Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту в сучасній війні. Усе, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на нашу державу загалом і на безпеку наших партнерів. Цим потрібно займатися. Цілеспрямовано", - заявив він.

Зокрема, йдеться про відповідні тренування військових, медичне та військове забезпечення бригад, комунікацію з рідними воїнів.

"А головне, потрібно більше довіри. Довіри до рішень, які ухвалюються, довіри до закупівель, які проводяться, довіри до постачання, яке заплановане та здійснюється, і довіри до комунікації між підрозділами та необхідними їм ланками системи оборони України. Упевнений, що Рустем Умєров здатен це забезпечити", - наголосив Зеленський.

За його словами, також необхідно забувати про стратегічне завдання України - інтеграцію у НАТО.

Рустем Умєров і міністерство оборони України

У неділю, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення міністра оборони Олексія Резнікова.

У середу, 6 вересня, Верховна Рада України погодила призначення Рустема Умєрова міністром оборони. Новий міністр оборони України Рустем Умєров виявив бажання взяти під особистий контроль питання щодо центрів комплектування.

Новоспечений міністр оборони України Рустем Умєров розповів про перші плани на новій посаді. Умєров наголосив, що Міноборони розробить концепцію трансформації оборонної системи України з новою стратегією нацбезпеки й оборони відповідно до доктрини перемоги президента України, нових викликів, реалій і стандартів НАТО. Також є завдання цифровізувати всі процеси.

Еспресо розповідає що відомо про політика, мецената і підприємця Рустема Умєрова.