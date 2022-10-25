Про це Зеленський написав у twitter.

Він висловив готовність разом з новим прем'єром зміцнювати українсько-британське стратегічне партнерство.

"Вітаю Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом. Готовий разом і надалі зміцнювати українсько-британське стратегічне партнерство", - написав Зеленський.

20 жовтня Ліз Трасс оголосила про відставку з посади прем'єрки Великої Британії.

24 жовтня стало відомо, що новим прем'єром стане Ріші Сунак.

25 жовтня король Великої Британії Чарльз IIІ прийняв відставку Ліз Трасс з посади прем'єрки та доручив Ріші Сунаку сформувати новий уряд.

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