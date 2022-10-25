Зеленський привітав Сунака зі вступом на посаду прем'єра Британії
Президент України Володимир Зеленський привітав Ріші Сунака з призначенням прем'єр-міністром Великої Британії
Про це Зеленський написав у twitter.
Він висловив готовність разом з новим прем'єром зміцнювати українсько-британське стратегічне партнерство.
"Вітаю Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом. Готовий разом і надалі зміцнювати українсько-британське стратегічне партнерство", - написав Зеленський.
- 20 жовтня Ліз Трасс оголосила про відставку з посади прем'єрки Великої Британії.
- 24 жовтня стало відомо, що новим прем'єром стане Ріші Сунак.
- 25 жовтня король Великої Британії Чарльз IIІ прийняв відставку Ліз Трасс з посади прем'єрки та доручив Ріші Сунаку сформувати новий уряд.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.26Продаж 39.32
- Актуальне
- Важливе