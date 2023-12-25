Зеленський призначив Дениса Клюшникова держуповноваженим АМКУ

Про це йдеться в указі президента України, датованому 25 грудня.

"Призначити Клюшникова Дениса Геннадійовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", – йдеться в документі.

Денис Клюшников народився у 1978 році в Іловайську на Донеччині. У 1999 році закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту за спеціальністю "Олімпійський і професійний спорт". 2006 року здобув кваліфікацію юриста у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

У 2002 – 2005 роках працював приватним підприємцем в Іловайську.

З 2005-го до 2007 року був юрисконсультантом у ТОВ "Артеміда", Донецьк.

З серпня 2007 року працював в органах прокуратори Донецької області на посадах старшого слідчого прокуратур міст Авдіївка та Горлівка, заступника прокурора Микитівського району м. Горлівки, прокурора та старшого прокурора відділів прокуратури Донецької області.

З лютого 2016 року – в органах прокуратори Київської області на посадах прокурора відділу та слідчого в особливо важливих справах.

З червня 2018 року – обіймав посади слідчого, старшого слідчого у важливих справах та прокурора відділу в органах Генпрокуратури України.

19 листопада 2019 року був призначений на посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.