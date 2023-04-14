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Зеленський призначив нового начальника Центру спеціальних операцій СБУ

14 квітня, 2023 п'ятниця
22:18
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Центру спеціальних операцій СБУ, замість Сергія Дусика його очолить Євгеній Хмара

Про це мовиться на сайті Офісу президента України.

Указом президента №223/2023 Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару новим очільником Центру спеціальних операцій СБУ.

"Призначити ХМАРУ Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", - зазначено в тексті пресслужби.

  • Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Сумської та Луганської ОВА - Володимира Артюха та Артема Лисогора.
Україна
СБУ
Володимир Зеленський
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