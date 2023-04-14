Зеленський призначив нового начальника Центру спеціальних операцій СБУ
Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Центру спеціальних операцій СБУ, замість Сергія Дусика його очолить Євгеній Хмара
Про це мовиться на сайті Офісу президента України.
Указом президента №223/2023 Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару новим очільником Центру спеціальних операцій СБУ.
"Призначити ХМАРУ Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", - зазначено в тексті пресслужби.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Сумської та Луганської ОВА - Володимира Артюха та Артема Лисогора.
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