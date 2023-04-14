Зеленський призначив нового начальника Центру спеціальних операцій СБУ

Про це мовиться на сайті Офісу президента України.

Указом президента №223/2023 Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару новим очільником Центру спеціальних операцій СБУ.

"Призначити ХМАРУ Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", - зазначено в тексті пресслужби.