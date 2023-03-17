Зеленський призначив нового посла в Естонії

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Призначити Кононенка Максима Олексійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Естонській Республіці", – йдеться в указі.

Іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади Марʼяну Бецу.

Український дипломат Максим Олексійович Кононенко родом із Кропивницького. Із 13 грудня 2021-го до 27 вересня 2022 року був надзвичайним і повноважним послом України в Нідерландах.