Зеленський про нічну атаку РФ на Київ: Працюємо над прискоренням постачання ППО
Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну російську атаку на Київ 13 грудня та заявив, що Україна працює над прискоренням постачання систем протиповітряної оборони, про збільшення яких домовилися із США
Про це він написав у телеграм.
"Сьогодні вночі було 10 балістичних ракет. Усі збито! Дякую нашим Повітряним силам і партнерам. Усім постраждалим надається допомога. Я дякую службам, які рятують, допомагають та ліквідовують наслідки. Будемо й надалі працювати, нарощуючи наші потужності для захисту," - наголосив Зеленський.
Він додав, що Україна вже має нові потужні домовленості та працює над прискоренням постачання.
"Щойно вчора ми з президентом Джо Байденом домовилися працювати над збільшенням кількості систем ППО в Україні, країна-терорист продемонструвала, наскільки важливе це рішення", - зазначив президент.
За словами Зеленського, кожна додаткова система ППО і кожна партія ракет для них важлива для людей, міст і України, бо це рятує життя.
"А Росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, що випускає ракети вночі, бʼючи по житлових кварталах, дитячих садочках та енергетичних обʼєктах узимку. Відповідь на все це буде. Обовʼязково!", - підсумував президент України.
- У ніч на середу, 13 грудня, у Києві пролунали вибухи, після чого оголосили повітряну тривогу. Росіяни атакували столицю балістичними ракетами з комплексу С400, у декількох районах внаслідок падіння осколків сталися пожежі у житлових будинках. Відомо про 53 постраждалих.
- Окупанти випустили для удару по Україні 10 дронів-камікадзе і стільки ж балістичних ракет. Усі цілі росіян вдалося знищити силам протиповітряної оборони.
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