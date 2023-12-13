Зеленський про нічну атаку РФ на Київ: Працюємо над прискоренням постачання ППО

Про це він написав у телеграм.

"Сьогодні вночі було 10 балістичних ракет. Усі збито! Дякую нашим Повітряним силам і партнерам. Усім постраждалим надається допомога. Я дякую службам, які рятують, допомагають та ліквідовують наслідки. Будемо й надалі працювати, нарощуючи наші потужності для захисту," - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна вже має нові потужні домовленості та працює над прискоренням постачання.

"Щойно вчора ми з президентом Джо Байденом домовилися працювати над збільшенням кількості систем ППО в Україні, країна-терорист продемонструвала, наскільки важливе це рішення", - зазначив президент.

За словами Зеленського, кожна додаткова система ППО і кожна партія ракет для них важлива для людей, міст і України, бо це рятує життя.

"А Росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, що випускає ракети вночі, бʼючи по житлових кварталах, дитячих садочках та енергетичних обʼєктах узимку. Відповідь на все це буде. Обовʼязково!", - підсумував президент України.