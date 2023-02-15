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Зеленський про втрати окупантів: "По всій Росії скоро буде складно знайти морпєха"

15 лютого, 2023 середа
23:54
війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія втрачає на війні з Україною стільки людей, що невдовзі відчуватиме гостру нестачу військовослужбовців певних різновидів військ

Про це Зеленський сказав у зверненні.

"Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей і сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, "морпєха". І наше завдання - зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі - це мета, над реалізацією якої працюємо щодня. І я дякую нашим воїнам. Кожному і кожній, хто своєю стійкістю і хоробрістю на передовій дозволяє нам підготувати наші наступні оборонні кроки", - сказав Зеленський.

Президент також відзначив результативну роботу низки підрозділів ЗСУ.

"54-та окрема механізована бригада ім. гетьмана Івана Мазепи і 10-та окрема штурмова бригада "Едельвейс" - дякую вам, хлопці, за ефективну оборону Донеччини! 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, 81-ша окрема аеромобільна бригада і 95-та окрема десантно-штурмова бригада - дякую вам, хлопці, за оборону Луганщини! Кожен день вашої оборони зараз - дозволяє нам підготувати майбутнє звільнення наших міст і громад. Не можна залишати жодного шансу окупації й окупантам. І ми не залишимо. Я дякую всім, хто допомагає нашій державі! Слава кожному і кожній, хто в бою!" - сказав Зеленський.

Крім того, президент розповів про підготовку до міжнародних заходів, на яких має пролунати позиція України, а також наголосив на необхідності завадити Росії перехопити ініціативу у війні.

"Сьогодні у нас був такий день, який можна назвати підготовчим. Підготовчим - щодо міжнародних заходів, які відбудуться завтра-післязавтра. Позиція України, як і завжди, має бути почутою. Тож готуємо нашу позицію так, щоб гарантовано вона прозвучала. Підготовчим був цей день і щодо більш тривалої перспективи. Оборонні питання, економічні - і те, й інше з прицілом на весну цього року. Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших Сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І впевнений, що ми це зробимо", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що на сході України відбувається безпрецедентне знищення військового потенціалу РФ, який росіяни вже не зможуть відновити.

Новини
Україна
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
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