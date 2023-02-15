Зеленський про втрати окупантів: "По всій Росії скоро буде складно знайти морпєха"

Про це Зеленський сказав у зверненні.

"Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей і сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, "морпєха". І наше завдання - зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі - це мета, над реалізацією якої працюємо щодня. І я дякую нашим воїнам. Кожному і кожній, хто своєю стійкістю і хоробрістю на передовій дозволяє нам підготувати наші наступні оборонні кроки", - сказав Зеленський.

Президент також відзначив результативну роботу низки підрозділів ЗСУ.

"54-та окрема механізована бригада ім. гетьмана Івана Мазепи і 10-та окрема штурмова бригада "Едельвейс" - дякую вам, хлопці, за ефективну оборону Донеччини! 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, 81-ша окрема аеромобільна бригада і 95-та окрема десантно-штурмова бригада - дякую вам, хлопці, за оборону Луганщини! Кожен день вашої оборони зараз - дозволяє нам підготувати майбутнє звільнення наших міст і громад. Не можна залишати жодного шансу окупації й окупантам. І ми не залишимо. Я дякую всім, хто допомагає нашій державі! Слава кожному і кожній, хто в бою!" - сказав Зеленський.

Крім того, президент розповів про підготовку до міжнародних заходів, на яких має пролунати позиція України, а також наголосив на необхідності завадити Росії перехопити ініціативу у війні.

"Сьогодні у нас був такий день, який можна назвати підготовчим. Підготовчим - щодо міжнародних заходів, які відбудуться завтра-післязавтра. Позиція України, як і завжди, має бути почутою. Тож готуємо нашу позицію так, щоб гарантовано вона прозвучала. Підготовчим був цей день і щодо більш тривалої перспективи. Оборонні питання, економічні - і те, й інше з прицілом на весну цього року. Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших Сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І впевнений, що ми це зробимо", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що на сході України відбувається безпрецедентне знищення військового потенціалу РФ, який росіяни вже не зможуть відновити.