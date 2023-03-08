Зеленський проанонсував санкції проти тих, хто намагається послабити державу

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Кожен день на всіх рівнях в Україні має бути корисним для нашої оборони. Готуємо й нові цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність нашого суспільства. Невдовзі відбудеться нове засідання РНБО, і є відповідні проекти санкційних рішень. Внутрішня безпека України – теж перший пріоритет", - сказав президент України Володимир Зеленський.