Зеленський проанонсував санкції проти тих, хто намагається послабити державу
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що невдовзі нові санкції чекають на тих, хто намагається послабити державу
Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Кожен день на всіх рівнях в Україні має бути корисним для нашої оборони. Готуємо й нові цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність нашого суспільства. Невдовзі відбудеться нове засідання РНБО, і є відповідні проекти санкційних рішень. Внутрішня безпека України – теж перший пріоритет", - сказав президент України Володимир Зеленський.
- Володимир Зеленський у своєму зверненні також прокоментував акції протесту, які тривають у Грузії, та побажав цій країні демократичного успіху.
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