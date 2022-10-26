Зеленський просить Штайнмаєра сприяти, щоб німецький парламент визнав Голодомор геноцидом
Володимир Зеленський звернувся до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра з проханням сприяти, аби Бундестаг визнав Голодомор геноцидом
Про це йдеться в відповідній заяві, опублікований на офіційному інтернет-представництві президента.
Володимир Зеленський наголосив, що, на його думку, визнання Голодомору геноцидом з боку німецького парламенту є особливо важливим цього року, коли людство відзначає 90 років злочину радянської влади проти українців.
Крім того, президент України подякував Німеччині та іншим партнерам, які підтримують експортну зернову ініціативу.
"Уже близько 9 мільйонів тонн експортовано, і це означає, що десятки мільйонів людей по всьому світу у різних країнах врятовані від загрози голоду, який провокувала Російська Федерація", – зазначив Зеленський.
- Нагадаємо, президент Німеччини Штайнмаєр 25 жовтня перебував в Україні з офіційним візитом.
- Під час візиту в Корюківку на Чернігівщині був змушений вирушити в бомбосховище. Він також пообіцяв, що Німеччина додатково надасть Україні 2 установки MARS, 4 гаубиці й нові системи ППО
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