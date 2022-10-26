Про це йдеться в відповідній заяві, опублікований на офіційному інтернет-представництві президента.

Володимир Зеленський наголосив, що, на його думку, визнання Голодомору геноцидом з боку німецького парламенту є особливо важливим цього року, коли людство відзначає 90 років злочину радянської влади проти українців.

Крім того, президент України подякував Німеччині та іншим партнерам, які підтримують експортну зернову ініціативу.

"Уже близько 9 мільйонів тонн експортовано, і це означає, що десятки мільйонів людей по всьому світу у різних країнах врятовані від загрози голоду, який провокувала Російська Федерація", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент Німеччини Штайнмаєр 25 жовтня перебував в Україні з офіційним візитом.

Під час візиту в Корюківку на Чернігівщині був змушений вирушити в бомбосховище. Він також пообіцяв, що Німеччина додатково надасть Україні 2 установки MARS, 4 гаубиці й нові системи ППО

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