Про це голова держави повідомив у Telegram.

"Провів нараду щодо соціальної та безпекової ситуації на Донеччині. Заслухав доповідь військового командування про стан оперативної обстановки в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Лиман", - розповів Зеленський.

За його словами, учасники наради обговорили забезпечення цивільних мешканців стабільним доступом до води та електроенергії.

"Окремо обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури. Забезпечення безперебійного постачання води та електроенергії. Розглянули фінансування закладів охорони здоров’я, які переміщено з тимчасово окупованих територій", - написав президент.