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Зеленський провів нараду щодо захисту енергетичної інфраструктури від російських обстрілів

9 березня, 2023 четвер
13:31
війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорювався сьогоднішній масований обстріл росіян та його наслідки

Про це Зеленський повідомив на сторінці у телеграм.

"Провів нараду щодо обстрілу нашої інфраструктури ворогом.
Були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду. Сьогоднішнім обстрілом атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та місто Київ", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував силам ППО за вагому роботу, за захист людей.

"Ми повинні забезпечити захист енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів та забезпечити швидке відновлення електропостачання в областях, що постраждали", - наголосив президент.

  • У ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Є влучання по критичній інфраструктурі, а також загиблі й поранені.

Новини
Росія
Володимир Зеленський
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