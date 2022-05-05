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У вас завжди буде наша підтримка, якщо будете продовжувати боротися, - 43-й президент США Буш під час відеозустрічі із Зеленським

5 травня, 2022 четвер
21:07
Світ Відеоконференція з Джорджем Бушем

Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції із 43-м Президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем

Про це повідомляє пресслужба президента України.

"Велика честь познайомитися з вами. Хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, американському народу. Я бачив, як люди у США ставляться до нас у соцмережах, вони виходять на вулиці, підтримують Україну з прапорами", – сказав Зеленський.

43-й Президент США висловив підтримку Володимиру Зеленському та всьому українському народові в боротьбі з агресором.

"Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз", – зазначив Джордж Буш.

Президент України наголосив, що наша держава відчуває справжню допомогу та щиру підтримку з боку Сполучених Штатів.

"Американці відверті, відкриті люди, і я відчуваю це. У нас спільні цінності. Я відчуваю, що це – від серця", – сказав український президент.

43-й Президент США відзначив стійкість Володимира Зеленського та народу України під час протистояння загарбникам.

"Ваша країна була загарбана тими силами, які хочуть убивати невинних людей. І той факт, що ви стоїте твердо, надихає американців", – наголосив Джордж Буш.

Зі свого боку Президент України згадав трагічні події, які сталися у США 11 вересня 2001 року. Він зазначив, що тоді багато українців співчували американському народу та розділяли біль родичів і близьких жертв терористичного акту.

"Для мене важлива наша розмова, тому що ви – приклад міцного лідера", – сказав Володимир Зеленський.

Очільник держави запросив 43-го Президента США відвідати Україну у зручний для нього час.

  • Сьогодні, 5 травня, Зеленським поговорив з президентом Німеччини Штайнмаєром і запросив його відвідати Київ.

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Володимир Зеленський
Джордж Буш
допомога Україні
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