Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На Ставці військові доповіли про ситуацію на фронті та про перебіг деокупації.

"Члени Ставки також заслухали інформацію керівників розвідки щодо планів ворога на найближчу перспективу. Були узгоджені шляхи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями противника", - зазначили в ОП.

Також на засіданні обговорили відновлення енергетичної системи та її захист від можливих майбутніх атак росіян.

"Окремо було обговорено забезпечення громадян зв’язком та доступом до тепла, проаналізовано темпи розгортання Пунктів незламності у країні", - додали в Офісі президента.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла, води, тепла та зв'язку.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

По всій території України 28 листопада застосовують аварійні відключення електроенергії.

Мешканцям Києва до стабілізації ситуації в енергетиці світло подаватимуть по 2-3 години двічі на добу.

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