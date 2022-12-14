Зеленський провів засідання Ставки: окрему увагу приділили забезпеченню безпеки на держкордоні України
Президент Володимир Зеленський 14 грудня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому зокрема обговорили безпеку держкордону
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
"Члени Ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби сил оборони, що беруть участь у відсічі збройній агресії Російської Федерації", - сказано в повідомленні.
Також учасники проаналізували останні дії ворога.
"Окрема увага була приділена забезпеченню безпеки на державному кордоні України", - зазначили в ОПУ.
Продовжилася робота над питаннями посилення протиповітряної та протиракетної оборони нашої держави.
Окрім того, учасники розглянули перебіг відновлення енергетичної інфраструктури України та її подальший захист.
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