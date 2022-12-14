Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Члени Ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби сил оборони, що беруть участь у відсічі збройній агресії Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

Також учасники проаналізували останні дії ворога.

"Окрема увага була приділена забезпеченню безпеки на державному кордоні України", - зазначили в ОПУ.

Продовжилася робота над питаннями посилення протиповітряної та протиракетної оборони нашої держави.

Окрім того, учасники розглянули перебіг відновлення енергетичної інфраструктури України та її подальший захист.

13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності військ.

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