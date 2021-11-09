Зеленський скликає засідання РНБО
Президент Володимир Зеленський скликає засідання Ради нацбезпеки і оборони України
Про це повідомляє у Facebook пресслужба РНБО.
"Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 15:00 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України). Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у жовтні Зеленський доручив очільникам РНБО, уряду та СБУ "опрацювати" пропозиції шоумена Ігоря Кондратюка щодо заборони концертів російських артистів до повернення під контроль України окупованих Росією територій.
У листопаді президент ввів у дію чотири рішення РНБО про санкції щодо юридичних і фізичних осіб, причетних до організації голосування на виборах до російської Держдуми та порушень прав людини в окупованому Криму.
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