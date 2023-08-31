Зеленський: тривають переговори з партнерами про додаткові системи ППО
Президент Володимир Зеленський заявив про переговори щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
Водночас президент зазначив, що розкривати подробиці наразі не можна.
"Наша ППО. Я дякую кожному воїну, які щодня й щоночі захищають українське небо. Дуже активно працюємо над тим, щоб забезпечити для України нові системи протиповітряної оборони. Зараз не час говорити публічно про деталі, але з різними нашими партнерами тривають переговори про додаткові системи ППО. Крок за кроком наближаємо цей успіх для України", - сказав Зеленський.
- Раніше Зеленський заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони, особливо з наближенням осінньо-зимового періоду.
- Велика Британія законтрактувала для України засоби ППО на $115 млн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.16
- EUR Купівля 40.64Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе