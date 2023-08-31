Зеленський: тривають переговори з партнерами про додаткові системи ППО

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

Водночас президент зазначив, що розкривати подробиці наразі не можна.

"Наша ППО. Я дякую кожному воїну, які щодня й щоночі захищають українське небо. Дуже активно працюємо над тим, щоб забезпечити для України нові системи протиповітряної оборони. Зараз не час говорити публічно про деталі, але з різними нашими партнерами тривають переговори про додаткові системи ППО. Крок за кроком наближаємо цей успіх для України", - сказав Зеленський.