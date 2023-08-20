Зеленський: Україна потребує посилення протиповітряної оборони

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Президент зауважив, що, крім літаків, наша країна також потребує посилення протиповітряної оборони, особливо з наближенням зими, коли об’єкти енергетичної інфраструктури знову стануть пріоритетними цілями для ракетних атак Росії.



"Ми як ніхто інший у світі розуміємо, що таке зима без світла. І тому є комплекс завдань, які нам потрібно розв’язувати", – сказав лідер держави.