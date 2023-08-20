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Зеленський: Україна потребує посилення протиповітряної оборони

20 серпня, 2023 неділя
23:12
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони, особливо з наближенням осінньо-зимового періоду

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Президент зауважив, що, крім літаків, наша країна також потребує посилення протиповітряної оборони, особливо з наближенням зими, коли об’єкти енергетичної інфраструктури знову стануть пріоритетними цілями для ракетних атак Росії. 
 
"Ми як ніхто інший у світі розуміємо, що таке зима без світла. І тому є комплекс завдань, які нам потрібно розв’язувати", – сказав лідер держави.

  • За оцінкою британської розвідки, удари РФ по енергетичній інфраструктурі, ймовірно, продовжаться, проте Україні вистачить запасів палива протягом зимового періоду.
Україна
Володимир Зеленський
ППО
Енергія
допомога Україні
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