Зеленський: удар по Дніпру в юрисдикції Міжнародного кримінального суду, кожен винний відповість
Володимир Зеленський заявив, що удар по Дніпру знаходиться в юрисдикції Міжнародного кримінального суду, тож Україна використає всі національні та міжнародні можливості, аби російські злочинці отримали вироки
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
Зеленський наголосив, що покарання винних це "принципове завдання для України й партнерів".
"Цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І ми використаємо всі доступні можливості – як національні, так і міжнародні, – щоб усі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає й виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки. І щоб вони відбули покарання", - сказав глава держави.
- У понеділок, 16 січня, Володимир Зеленський у Києві зустрівся з головою ОБСЄ та очільником МЗС Північної Македонії Буяром Османі й обговорив порушення прав людини на окупованих територіях.
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