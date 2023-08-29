Зеленський: Україна готова укласти з Японією двосторонню угоду щодо безпекових гарантій

Про це він написав у Telegram.

Також Зеленський запросив Японію взяти участь у підготовці Глобального саміту миру.

"Цінуємо декларацію G7 про безпекові гарантії для України, ухвалену під час японського головування. На часі – укладення відповідних двосторонніх угод у межах декларації. Готові розпочати цей переговорний процес із Японією якнайшвидше", - наголосив президент.

Він розповів Кішіді про зусилля, яких докладає Україна для продовження дії "зернової угоди", зокрема шляхом створення альтернативних маршрутів.

"Україна готова й надалі виступати гарантом світової продовольчої безпеки", - запевнив Зеленський.

Також політики обговорили підготовку Конференції з питань відновлення України, запланованої у Японії на початок наступного року.

Декларація про гарантії безпеки для України

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на дебатах Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ хоче, щоб усі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації Групи семи про гарантії безпеки для України

3 серпня стало відомо, що Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій.

Другою країною, з якою Україна почала перемовини щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, стала Велика Британія. Переговори з Лондоном стартували 11 серпня.

25 серпня стартували переговори з Канадою.