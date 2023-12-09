Зеленський відправився в Аргентину та вперше в історії України зустрівся з прем'єром Кабо-Верде

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Володимира Зеленського.

Дорогою до Аргентини, де Зеленський візьме участь в інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея, український лідер провів зустріч із прем’єр-міністром Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою. Це вперше в історії двосторонніх відносин із цією країною.

У розмові Володимир Зеленський відзначив важливість принципової позиції Кабо-Верде на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, засудження російської агресії, а також конкретні кроки країни щодо підтримання українських міжнародних ініціатив.

"Зокрема, Кабо-Верде підтримала резолюцію 11-ї надзвичайної сесії Генеральної Асамблеї ООН від 2 березня 2022 року щодо підтримки територіальної цілісності й суверенітету України, а також вимоги до Росії припинити агресивні дії та вивести війська з території нашої держави. Раніше Кабо-Верде підтримала резолюцію Генасамблеї ООН від 27 березня 2014 року із закликом до країн світу не визнавати анексію Криму Росією", - йдеться у заяві.

Президент України запросив прем’єра Кабо-Верде прилучитися до роботи з імплементації Української формули миру. Окрему увагу приділили реалізації її окремих пунктів, підготовці четвертої зустрічі на рівні радників із питань безпеки та зовнішньої політики, а також Глобального саміту миру.

Фото: ОП

Лідери також приділили увагу й активізації відносин України з країнами Африки, посиленню взаємодії в межах участі у міжнародних форумах, а також узгодили графік двосторонніх контактів на найближчу перспективу.

Президент України запросив очільника уряду Кабо-Верде відвідати Україну з візитом.