Зеленський відправився в Аргентину та вперше в історії України зустрівся з прем'єром Кабо-Верде
Ввечері суботи, 9 грудня, стало відомо, що Володимир Зеленський прямує в Аргентину
Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Володимира Зеленського.
Дорогою до Аргентини, де Зеленський візьме участь в інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея, український лідер провів зустріч із прем’єр-міністром Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою. Це вперше в історії двосторонніх відносин із цією країною.
У розмові Володимир Зеленський відзначив важливість принципової позиції Кабо-Верде на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, засудження російської агресії, а також конкретні кроки країни щодо підтримання українських міжнародних ініціатив.
"Зокрема, Кабо-Верде підтримала резолюцію 11-ї надзвичайної сесії Генеральної Асамблеї ООН від 2 березня 2022 року щодо підтримки територіальної цілісності й суверенітету України, а також вимоги до Росії припинити агресивні дії та вивести війська з території нашої держави. Раніше Кабо-Верде підтримала резолюцію Генасамблеї ООН від 27 березня 2014 року із закликом до країн світу не визнавати анексію Криму Росією", - йдеться у заяві.
Президент України запросив прем’єра Кабо-Верде прилучитися до роботи з імплементації Української формули миру. Окрему увагу приділили реалізації її окремих пунктів, підготовці четвертої зустрічі на рівні радників із питань безпеки та зовнішньої політики, а також Глобального саміту миру.
Фото: ОП
Лідери також приділили увагу й активізації відносин України з країнами Африки, посиленню взаємодії в межах участі у міжнародних форумах, а також узгодили графік двосторонніх контактів на найближчу перспективу.
Президент України запросив очільника уряду Кабо-Верде відвідати Україну з візитом.
- 22 жовтня в Аргентині відбувся перший тур президентських виборів. Він не зміг визначити переможця. До другого вийшли економіст та шоумен Хав’єр Мілей та чинний міністр економіки Серхіо Масса.
- 19 листопада в другому турі Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав’єра Мілея. Він має радикальні погляди щодо реформування економіки.
- 20 листопада президент України привітав Мілея з перемогою на виборах президента Аргентини та закликав працювати разом над розвитком співпраці між країнами, а також "відновленням світового правопорядку, заснованого на міжнародному праві".
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