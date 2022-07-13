Зеленський: відтепер Україна може долучатися до розробки нових стандартів НАТО і розвиватиме колективну безпеку в Європі
Після приєднання до спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності Україна може долучатися до розробки нових стандартів Альянсу
Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні хочу відзначити одне рішення, яке виглядає ніби технічним, але за ним - багато і символізму, і дуже змістовної політичної роботи. Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Якщо казати простіше, це про стандарти Альянсу. Україна тепер не лише впроваджує в себе стандарти НАТО, а й може брати участь у розробці нових стандартів", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що досвід і можливості України стане внеском у розвиток колективної безпеки в Європі.
"Досвід наших військових, можливості українських інституцій, IT-потенціал нашої країни - все це тепер буде українським внеском у розвиток колективної безпеки у Європі. І коли це відбувається? На 139-й день повномасштабної війни, якою Росія планувала знищити нас за тиждень. А Українська держава не тільки вистояла, не тільки захищається, а ще й розвивається й допомагатиме розвитку партнерів. Такі успіхи варто відзначати", - сказав Зеленський.
- Раніше, після голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group, Україну прийняли до багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав НАТО.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.67
Купівля 35.67Продаж 36.75
-
EUR
Купівля 35.69Продаж 37.01
- Актуальне
- Важливе