Зеленський: відтепер Україна може долучатися до розробки нових стандартів НАТО і розвиватиме колективну безпеку в Європі

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні хочу відзначити одне рішення, яке виглядає ніби технічним, але за ним - багато і символізму, і дуже змістовної політичної роботи. Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Якщо казати простіше, це про стандарти Альянсу. Україна тепер не лише впроваджує в себе стандарти НАТО, а й може брати участь у розробці нових стандартів", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що досвід і можливості України стане внеском у розвиток колективної безпеки в Європі.

"Досвід наших військових, можливості українських інституцій, IT-потенціал нашої країни - все це тепер буде українським внеском у розвиток колективної безпеки у Європі. І коли це відбувається? На 139-й день повномасштабної війни, якою Росія планувала знищити нас за тиждень. А Українська держава не тільки вистояла, не тільки захищається, а ще й розвивається й допомагатиме розвитку партнерів. Такі успіхи варто відзначати", - сказав Зеленський.

Раніше, після голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group, Україну прийняли до багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав НАТО.

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