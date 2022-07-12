Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил країн НАТО, - Міноборони

Україна отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів. Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства оборони України.

"Україна має потужний ІТ потенціал і є гідним союзником НАТО. Певен, ми привнесемо свою експертизу у розвиток колективної безпеки", – прокоментував міністр оборони України Олексій Резніков.

За підтримки Трастового фонду C4 Україна-НАТО та програми MIP зроблено значний внесок у розвиток української системи ситуаційної обізнаності "Дельта". Саме на прикладі роботи "Дельти" офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони презентували потенціал України на засіданні MIP Steering Group.

"Для України надання статусу члена МІР – це знакове рішення. Вдячні німецьким партнерам за підтримку нашої заявки та прагнень. Тепер Україна може посилювати співпрацю з Альянсом та країнами поза НАТО. Це рішення показує успіхи та прогрес у розвитку спроможності України до ситуаційної обізнаності у світі", – зазначив очільник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій полковник Марат Утюшев.

Окрім того, що Україну вже повідомили про набуття членства офіційними дипломатичними каналами, прапор України буде включений в шаблон оформлення всіх документів МІР.

Багатостороння програма інтероперабельності (MIP) створена на рівні національних розробників інформаційних систем бойового управління та має на меті досягти інтероперабельності національних систем категорії C2IS.

Одним із продуктів MIP є специфікація MIP4-IES – протокол та модель даних для обміну інформацією про обстановку між системами бойового управління. Взаємодія МІР та українських розробників системи ситуаційної обізнаності "Дельта" здійснюється з 2019 року.

5 липня глави МЗС Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до НАТО.

12 липня Байден надіслав на ратифікацію Сенату США протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb