Зеленський відвідав центр підготовки ракетних військ і артилерії

Про це йдеться на сайті очільника держави.

У День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ Зеленський відвідав один із центрів підготовки підрозділів Ракетних військ і артилерії Збройних Сил України, де він оглянув новітнє артилерійське й інженерне озброєння.

За словами начальника Головного управління ракетних військ і артилерії Генерального штабу ЗСУ Сергія Баранова, президент дізнався про переваги та можливості застосування різних видів артилерійського озброєння, таких як самохідні артилерійські установки AS-90, 2С22 "Богдана", PzH 2000, гармата Д-30, а також безпілотні літальні апарати Shark. Баранов також розповів про потреби війська в такому типі озброєння.

Фото: Офіс президента

Олександр Яковець, начальник інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ, показав зразки інженерної техніки, які використовуються для розмінування, переправи та інших інженерних завдань. Серед них були інженерний танк Wisent 1, бронетранспортер MaxxPro з мінним тралом Spark, машини розмінування Ahlmann 12BS та GCS-200, танковий мостоукладач Biber.

Фото: Офіс президента

Начальник інженерних військ Олександр Яковець зазначив, що танк Shredder – це один з найкращих прикладів такої техніки. За його словами, зараз ведеться інтенсивне навчання військових для його експлуатації. Крім того, показали, як артилерія та інженери співпрацюють під час бойових завдань, наприклад, коли треба знищити вогневу точку ворога, прорвати мінні поля та захопити ворожу позицію.

Зеленський підкреслив, що держава продовжуватиме забезпечувати Збройні Сили України сучасним озброєнням та технікою.

Фото: Офіс президента