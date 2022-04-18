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Зеленський: вимушені переселенці з 20 квітня зможуть оформити допомогу в "Дії"

18 квітня, 2022 понедiлок
01:16
Економіка дія

Вимушені переселенці зможуть оформити соціальну допомогу в "Дії", а для людей, яких будуть евакуйовувати з районів бойових дій, розгорнуть пункти допомоги на залізничних станціях

Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував сьогодні про виконання доручення щодо додаткової соціальної допомоги у зв'язку з війною. Перше. Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи – в "Дії"", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що триває евакуація людей із районів.

"Уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги одразу на залізничних станціях та вокзалах", - повідомив Зеленський.

Він нагадав, що триває збір заяв через "Дію" щодо зруйнованого чи пошкодженого житла, і закликав українських громадян обов'язково подавати заяви.

Президент попросив роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи.

"Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні. За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тис. 500 грн. Заяву також можна буде подати на порталі "Дія"", - підсумував Зеленський.

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Володимир Зеленський
соціальна допомога
переселенці
Дія
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