Зеленський: вимушені переселенці з 20 квітня зможуть оформити допомогу в "Дії"
Вимушені переселенці зможуть оформити соціальну допомогу в "Дії", а для людей, яких будуть евакуйовувати з районів бойових дій, розгорнуть пункти допомоги на залізничних станціях
Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.
"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував сьогодні про виконання доручення щодо додаткової соціальної допомоги у зв'язку з війною. Перше. Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи – в "Дії"", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що триває евакуація людей із районів.
"Уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги одразу на залізничних станціях та вокзалах", - повідомив Зеленський.
Він нагадав, що триває збір заяв через "Дію" щодо зруйнованого чи пошкодженого житла, і закликав українських громадян обов'язково подавати заяви.
Президент попросив роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи.
"Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні. За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тис. 500 грн. Заяву також можна буде подати на порталі "Дія"", - підсумував Зеленський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе