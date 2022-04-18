Зеленський: вимушені переселенці з 20 квітня зможуть оформити допомогу в "Дії"

Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував сьогодні про виконання доручення щодо додаткової соціальної допомоги у зв'язку з війною. Перше. Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи – в "Дії"", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що триває евакуація людей із районів.



"Уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги одразу на залізничних станціях та вокзалах", - повідомив Зеленський.

Він нагадав, що триває збір заяв через "Дію" щодо зруйнованого чи пошкодженого житла, і закликав українських громадян обов'язково подавати заяви.



Президент попросив роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи.



"Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні. За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тис. 500 грн. Заяву також можна буде подати на порталі "Дія"", - підсумував Зеленський.