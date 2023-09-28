Зеленський: військовим потрібно більше ППО, будуть окремі доручення за міжнародним напрямом
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські оборонці повинні мати більше інструментів для відбиття російських повітряних атак
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"Окреме доручення – військовим, будуть окремі доручення й усім, хто займається міжнародним напрямом: нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і "шахеди" та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає та готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору", - сказав Зеленський.
Президент також висловив співчуття рідним і близьким загиблих від терору, якому РФ піддає Херсонщину.
"Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Берислав, села Херсонської області. Артилерія, керовані авіабомби. По будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких!" - сказав Зеленський.
Очільник держави подякував рятувальникам, волонтерам, правоохоронцям і всім, хто допомагає подолати наслідки російських атак.
"Дякую кожному й кожній, хто працює і в цій області – на Херсонщині, – і в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятуються, терор не переможе. Я дякую всім лікарям і працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі й кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов!" - сказав Зеленський.
- 26 вересня РФ учергове вдарила по Херсону, поранивши двох чоловіків і жінку. Днем раніше внаслідок російського артилерійського обстрілу Херсона троє людей загинули, двоє зазнали поранень.
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