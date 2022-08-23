Зеленський ввів у дію закон про обов'язковість укриття у кожній новобудові
Президент України підписав закон, згідно з яким забудовники зобов’язані проєктувати і споруджувати укриття для населення в кожній новій будівлі
Текст закону розміщений на сайт ВР.
У стані проходження законопроєкту зазначено: "Повернуто з підписом від Президента".
Законопроєкт №7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі укриттів, зокрема й у новобудовах. Так, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять.
Орган державного архітектурно-будівельного контролю відтепер може відмовити у видачі сертифікату про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.
Законопроєкт №7398 також містить нормі щодо наявності інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають більше 50 людей та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися більше 100 осіб.
Крім того, закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об’єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати в належному стані об’єкт укриття.
- 19 серпня у Харкові встановили першу зупинку громадського транспорту, яка слугуватиме укриттям від обстрілів.
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