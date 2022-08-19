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У Харкові встановили першу зупинку-укриття

19 серпня, 2022 п'ятниця
15:54
Суспільство

Першу зупинку громадського транспорту, яка слугуватиме укриттям від обстрілів, встановили 19 серпня у Харкові

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, в такому укритті зможуть розміститись до 30 людей. Зупинка оснащена зв'язком з диспетчером та Wi-Fi. Також у приміщенні розмістили екран, на якому можна побачити рух громадського транспорту.

"Це перша зупинка. Ви знаєте, що Харків постійно обстрілюють. Ми мали жахливі випадки, коли люди гинули на зупинках, чекаючи на громадський транспорт, були поранені. І тоді я пообіцяв, що ми зробимо таку зупинку, яка буде більш-менш безпечною. Зрозуміло, що від прямого влучення важкими ракетами вона не врятує чи врятує лише частково. Але вона зможе захистити від уламків РСЗВ, а значить - врятувати життя та здоров'я людей", - розповів мер.

  • 25 липня у Харкові презентували безпечні зупинки громадського транспорту. Тоді Ігор Терехов уточнив, що безпечні зупинки планують встановити у 25 місцях міста. 
  • Російські окупанти вночі на 16 серпня вдарили ракетами по Харкову – прилетіло у 5 з 9 районів міста. 
  • Уранці 17 серпня рашисти із Бєлгорода випустили в сторону Харкова щонайменше 5 ракет. Одна із них влучила у Слобідський район міста. 
  • Ввечері 17 серпня російський агресор вдарив по житловому будинку в Салтівському районі Харкова. 
  • Увечері 18 червня стало відомо, що кількість загиблих унаслідок обстрілів Харкова зросла до 17 людей, серед них 13-річний підліток. Також 42 мирних жителі поранені.

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війна з Росією
окупанти
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