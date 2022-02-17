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Зеленський: за нас помирати ніхто не буде, але потрібен глобальний документ про гарантії безпеки для України

17 лютого, 2022 четвер
21:21
Суспільство Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібна система гарантій, зокрема глобальний документ між впливовими країнами у світі, який би закріпив безпекові гарантії для України

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми говоримо, що ми на шляху до Альянсу. НАТО - єдиний, по суті, сьогодні з існуючих союзів безпеки, до якого Україна могла б приєднатися. Для нас там є позиція відкритих дверей. Але на цьому шляху велика відстань - роки і місяці, особливо, якщо буде ескалація. Проходячи цей шлях, ми повинні отримати систему гарантій. І хоча б теоретично вона не повинна поступатися системі, яку пропонують країнам НАТО", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що це єдина альтернатива самостійному захисту на сьогодні. В Україні зараз на захисті стоять 200 тис. професійних військових, і це все, що є, за його словами. А всі інші заяви - це популізм, і зараз вже ніхто не впевнений, що з ними нічого не трапиться.

"У багатьох з'явилися сумніви. Однак, крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський.

Тому, як каже президент, партнери України повинні витрачати ресурси на спільні цінності. Зеленський наголосив, що питання української безпеки піднімалося на рівні лідерів різних держав, які можуть дати гарантії, враховуючи пункт про сильну, забезпечену, фінансовану, збройну армію. І ці країни, у разі небезпеки, можуть взяти відповідальність, зокрема, фінансування української армії.

"Навчання, реабілітація і т. д. Потужна незалежна армія на території Східної Європи, на території України, яка захищає Україну і не тільки, тому що стримує будь-які подальші посягання. У цьому немає ноу-хау. Тільки сьогодні все це на забезпеченні бюджету України. За винятком деякого озброєння, яке нам постачають партнери. Але я ще раз кажу - вони допомагають собі", - наголосив президент.

Зеленський також додав, що важливим пунктом є енергетична безпека. 

"Ми ж розуміємо, за нас помирати ніхто не буде. Питань немає. Ми говоримо - дякую. Мало того, ми не хочемо опинитися в ролі тієї країни, яка живе в ілюзії, що за неї будуть всі вмирати, а коли почнеться агресія - то будемо не готові... Крім прагматичних речей потрібен глобальний документ. Колективом Нормандського формату ми не відбудемося, і ніхто не відбудеться. Сильні світу цього, включаючи Штати і Росію, сядуть і підпишуть, що є такий ось шлях. Але там має бути три-чотири-п'ять пунктів про безпеку нашої країни. Тоді це розмова", - зазначив Зеленський.
 

  • Нагадаємо, Зеленський заявив, що називання дат ймовірного вторгнення РФ в Україну, а також панічні настрої шкодять економіці держави. Також він заявив, що Україна не піде на прямі переговори з "Л/ДНР", адже вони нічого не вирішують.


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Новини
Володимир Зеленський
війна з Росією
російська агресія
окупанти
гарантії безпеки
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