Зеленський закликав американський бізнес прийти в Україну й піти з Росії
Президент України Володимир Зеленський закликав американський бізнес прийти в Україну й піти з Росії
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Президента України.
"Прямо зараз ми закликаємо всі компанії прийти в Україну і – піти з російського ринку. Це очевидно, що участь у відбудові України після бойових дій дасть надзвичайну моральну перевагу всім бізнесам, що братимуть участь у відбудові. І теж очевидно, що кожен бізнес, який зараз будь-яким чином допомагатиме російській тиранії, не зможе уникнути проблем і репутаційної кризи. Американський бізнес має всі можливості, щоб зайняти лідерські позиції як у відновленні української економіки та інфраструктури, так і у демонстрації світу, що людська природа має слугувати саме достойним цілям і що це дає – і завжди даватиме! – найбільший результат. Українське життя після цієї війни неминуче отримає новий старт", - йдеться у дописі.
Зокрема Зеленський звернувся до членів Національної асоціації виробників США. Це одна з найбільших асоціацій промисловців в американському діловому світі, що представляє великих і дрібних виробників з усіх галузей у всіх 50 штатах США. Наразі асоціація налічує близько 14000 членів.
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