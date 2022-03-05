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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зеленський закликав Донецьк та Луганськ боротись з окупантом як інші міста України

Зеленський закликав Донецьк та Луганськ боротись з окупантом як інші міста України

5 березня, 2022 субота
22:36
війна з Росією Зеленський

Президент звернувся до всіх людей на тимчасово окупованій території, кому не стерли пам'ять пропагандою, кому не заплющили очі страхом, кому не спотворили душу цинізмом.

Про це він розповів у вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV

"Донбас! Згадай, як про тебе говорили: "Донбасс никто не ставил на колени! И никому поставить не дано"! Ці слова в Донецьку та Луганську знає кожен. Їх часто повторювали. Раніше. А що зараз? Донбас, зараз саме час! Ми звертаємось до всіх людей на тимчасово окупованій території, до всіх, хто нас чує, кому не стерли пам'ять пропагандою, кому не заплющили очі страхом, кому не спотворили душу цинізмом, боріться за свої права, за свою свободу, разом з Херсоном, разом з Бердянськом Разом із Києвом та всіма іншими українськими містами, які цінують життя, а не бояться всього", - оголосив очільник держави.

Для порівняння Володимир Зеленський наголосив на тому, яким є Донбас після восьми років "блокади", а яким українські міста – після восьми днів російських обстрілів:

"Просто порівняйте – Донецьк після восьми років війни та Харків після восьми днів війни. Вам казали, що це ми знищуємо міста. Подивіться на Харків. На Чернігів. На п'ятисот-кілограмові бомби, які скидали на будинки українців. На Бородянку. На розбиті школи На підірвані дитячі садки. На розбитий харківський Успенський собор. На те, що зробила Росія. Захищайтесь! Інакше вона забере і ваші життя".

  • Нагадаємо, також Володимир Зеленський сьогодні звернувся і до жителів інших міст України, щоби вони активно виходили на мирні протести проти російських окупантів.

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протести
Донбас
Володимир Зеленський
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