Зеленський закликав міністра оборони Резнікова скоротити список професій для військового обліку жінок

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



"Президент зазначив, що, відповідно до Конституції України, захист суверенітету й територіальної цілісності держави є справою всього українського народу, громадяни мають рівні конституційні права й свободи та є рівними перед законом і не може бути привілеїв чи обмежень за ознакою статі. Проте суспільний резонанс був викликаний не так нормами Конституції та законодавством України, як їхньою невдалою реалізацією: недостатньо обґрунтованим і тому надто широким переліком спеціальностей і професій, згідно з яким жінок беруть на військовий облік, а також відсутністю чітко визначеної процедури постановки їх на такий облік", - йдеться у повідомленні.



Відтак Зеленський звернувся до Резнікова з проханням невідкладно розв'язати такі питання:

суттєве уточнення (скорочення) переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, з огляду на реальні потреби оборони держави;

впровадження сучасних цифрових технологій у процедури постановки на військовий облік з метою уникнення обов'язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік;

врегулювання питання порядку проходження медичного огляду під час постановки на військовий облік жінок.

Нагадаємо, 23 грудня 2021 року стало відомо, що українські жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. Головнокомандувач ЗСУ Залужний пояснив, навіщо жінок беруть на військовий облік.

27 грудня 2021 року електронна петиція про скасування наказу Міноборони про військовий облік для жінок набрала необхідних 25 тис. голосів.

28 грудня 2021 року у Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.

31 грудня 2021 року повідомляли, що Міноборони може скасувати штрафи, перевести військовий облік у онлайнформат і зробити добровільним для окремих професій.

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Крім того, Зеленський поставив завдання визначити виважені та суспільно прийнятні підходи щодо адміністративної відповідальності за несвоєчасну постановку на військовий облік військовозобов'язаних жінок.