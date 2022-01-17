Зеленський закликав міністра оборони Резнікова скоротити список професій для військового обліку жінок
Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію № 22/130110-еп щодо скорочення списку професій для військового обліку жінок та звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова з проханням уточнити низку деталей, пов'язаних із цим питанням
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Президент зазначив, що, відповідно до Конституції України, захист суверенітету й територіальної цілісності держави є справою всього українського народу, громадяни мають рівні конституційні права й свободи та є рівними перед законом і не може бути привілеїв чи обмежень за ознакою статі. Проте суспільний резонанс був викликаний не так нормами Конституції та законодавством України, як їхньою невдалою реалізацією: недостатньо обґрунтованим і тому надто широким переліком спеціальностей і професій, згідно з яким жінок беруть на військовий облік, а також відсутністю чітко визначеної процедури постановки їх на такий облік", - йдеться у повідомленні.
Відтак Зеленський звернувся до Резнікова з проханням невідкладно розв'язати такі питання:
- суттєве уточнення (скорочення) переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, з огляду на реальні потреби оборони держави;
- впровадження сучасних цифрових технологій у процедури постановки на військовий облік з метою уникнення обов'язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік;
- врегулювання питання порядку проходження медичного огляду під час постановки на військовий облік жінок.
- Нагадаємо, 23 грудня 2021 року стало відомо, що українські жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. Головнокомандувач ЗСУ Залужний пояснив, навіщо жінок беруть на військовий облік.
- 27 грудня 2021 року електронна петиція про скасування наказу Міноборони про військовий облік для жінок набрала необхідних 25 тис. голосів.
- 28 грудня 2021 року у Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.
- 31 грудня 2021 року повідомляли, що Міноборони може скасувати штрафи, перевести військовий облік у онлайнформат і зробити добровільним для окремих професій.
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