Зеленський закликав українців особливо зважати на сигнали тривоги у святкові дні

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто тримає Бахмут і Донеччину! Всім, хто рухається вперед на Луганщині! Всім, хто тримає Південь! Усім, хто захищає наше небо! Дорогі українці! Будь ласка, памʼятайте, яке зло воює проти нас. Зважайте на сигнали повітряної тривоги, і особливо цими святковими днями. Наші бійці ППО зроблять усе можливе. Але, будь ласка, допомагайте їм тим, що дбаєте про свою безпеку", - йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

6 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що оборонна взаємодія з партнерами та військова сила України вийшли на новий рівень.

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