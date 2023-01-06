Зеленський закликав українців особливо зважати на сигнали тривоги у святкові дні
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українці повинні особливо зважати на сигнали повітряної у найближчі дні
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто тримає Бахмут і Донеччину! Всім, хто рухається вперед на Луганщині! Всім, хто тримає Південь! Усім, хто захищає наше небо! Дорогі українці! Будь ласка, памʼятайте, яке зло воює проти нас. Зважайте на сигнали повітряної тривоги, і особливо цими святковими днями. Наші бійці ППО зроблять усе можливе. Але, будь ласка, допомагайте їм тим, що дбаєте про свою безпеку", - йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.
- 6 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що оборонна взаємодія з партнерами та військова сила України вийшли на новий рівень.
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