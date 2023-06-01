Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"З трьох портів, які були погоджені в межах Чорноморської зернової ініціативи, порт "Південний" фактично заблокований. Понад 1,5 млн тонн агропродукції накопичено в одному "Південному". І це зерно, яке очікують щонайменше 10 країн світу, зокрема Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Китай. Очевидно: що менше продовольства постачається в ці країни, у ці регіони, то вищі там ціни на їжу, то більше втрачають люди в цих країнах зі своїх сімейних бюджетів. Тобто блокада одного порту в Україні створює надзвичайно серйозні ризики для різних народів. Причому зокрема для тих, відносинами з якими Росія ще й намагається спекулювати", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що міжнародна спільнота розуміє важливість українського продовольчого експорту.

"Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки. Та й загалом безпека в Чорному морі, дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства - це глобально важливий безпековий чинник. Усі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам, їхнім акваторіям, якщо Росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі", - сказав Зеленський.

Президент України також висловив подяку всім у світі, хто допомагає збільшувати простір безпеки в Чорному морі та тисне на Росію для розблокування постачання продовольства.

Також Зеленський повідомив, що провів у Одесі нараду щодо розвитку української портової інфраструктури.