Зеленський: залучений до зернової ініціативи порт "Південний" фактично заблокований, там накопичено 1,5 млн тонн агропродукції
Порт "Південний" на Одещині, який є одним із трьох портів у межах ініціативи експорту аграрної продукції з України, фактично заблокований через дії РФ у Чорному морі
Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.
"З трьох портів, які були погоджені в межах Чорноморської зернової ініціативи, порт "Південний" фактично заблокований. Понад 1,5 млн тонн агропродукції накопичено в одному "Південному". І це зерно, яке очікують щонайменше 10 країн світу, зокрема Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Китай. Очевидно: що менше продовольства постачається в ці країни, у ці регіони, то вищі там ціни на їжу, то більше втрачають люди в цих країнах зі своїх сімейних бюджетів. Тобто блокада одного порту в Україні створює надзвичайно серйозні ризики для різних народів. Причому зокрема для тих, відносинами з якими Росія ще й намагається спекулювати", - сказав Зеленський.
Президент України наголосив, що міжнародна спільнота розуміє важливість українського продовольчого експорту.
"Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки. Та й загалом безпека в Чорному морі, дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства - це глобально важливий безпековий чинник. Усі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам, їхнім акваторіям, якщо Росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі", - сказав Зеленський.
Президент України також висловив подяку всім у світі, хто допомагає збільшувати простір безпеки в Чорному морі та тисне на Росію для розблокування постачання продовольства.
Також Зеленський повідомив, що провів у Одесі нараду щодо розвитку української портової інфраструктури.
- Раніше Держдепартамент США заявив про явні порушення Росією її зобов'язань за умовами Чорноморської зернової ініціативи.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що РФ блокує вхід 28 кораблів до порту "Південний".
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