Про це заявив речник держдепу США Меттью Міллер під час брифінгу.

За його словами, Росія продовжує перешкоджати нормальній діяльності цієї рятівної ініціативи.

"Ми маємо дуже чітко розуміти, що тут сталося. Сторони домовилися забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства з трьох портів. Тепер Росія відмовляється пускати кораблі до одного з цих трьох. Це явне порушення їхніх зобов’язань у рамках Чорноморської зернової ініціативи", - каже Міллер.

Подібні дії з боку РФ та погрози вийти з угоди загрожують підвищенням світових цін на продовольство та зменшенням доступності їжі для країн, які цього потребують найбільше.

"Ми вкотре закликаємо Росію припинити тримати у заручниках глобальні поставки продовольства", - наголосив речник держдепартаменту. США.