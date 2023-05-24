РФ вдається до явних порушень "зернової угоди", - держдеп
Росія досі блокує трафік в одному із трьох обумовлених угодою портів. Тож державний департамент США відзначає явні порушення "зернової угоди"
Про це заявив речник держдепу США Меттью Міллер під час брифінгу.
За його словами, Росія продовжує перешкоджати нормальній діяльності цієї рятівної ініціативи.
"Ми маємо дуже чітко розуміти, що тут сталося. Сторони домовилися забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства з трьох портів. Тепер Росія відмовляється пускати кораблі до одного з цих трьох. Це явне порушення їхніх зобов’язань у рамках Чорноморської зернової ініціативи", - каже Міллер.
Подібні дії з боку РФ та погрози вийти з угоди загрожують підвищенням світових цін на продовольство та зменшенням доступності їжі для країн, які цього потребують найбільше.
"Ми вкотре закликаємо Росію припинити тримати у заручниках глобальні поставки продовольства", - наголосив речник держдепартаменту. США.
- 17 травня стало відомо, що дію "зернової угоди" продовжено на два місяці. Ердоган підтвердив це, зазначивши, що відтепер судна також заходитимуть у порти Миколаїв та Ольвія.
- Посол України у Туреччині Василь Боднар пояснив, що "зернова угода" не передбачає нових вимог РФ, але вони будуть розглядатись окремо.
- У Росії заявили, що наступні два місяці стануть вирішальними для долі "зернової угоди" та назвали 5 умов для продовження "зернової угоди" після 17 липня.
- Натомість в Україні назвали свої умови надання згоди на нові вимоги РФ в рамках "зернової угоди".
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