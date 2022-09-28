Зеленський запропонував Трюдо стати лідером у глобальних зусиллях з розмінування України

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Обговорили розмінування. Канада має і відповідні технології, і відповідні гуманітарні амбіції. Я запропонував прем’єр-міністру Трюдо стати лідером у глобальних зусиллях для очищення нашої землі від російських мін і снарядів. Через російську війну українська земля є однією з найбільш забруднених мінами у світі. І хоча у світі є схожі приклади масштабного забруднення, ми маємо зробити те, чого не робили досі інші: ми маємо створити прецедент швидкого й масштабного розмінування, не залишати цю проблему на десятиліття. Я дякую Канаді за готовність нам допомагати", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Загалом, Зеленський у середу, 28 вересня, провів цілу серію переговорів: президент Туреччини Ердоган, канцлер Німеччини Шольц, премʼєр-міністр Канади Трюдо, премʼєр-міністр Великої Британії Трасс, генеральний секретар ООН Гутерріш, президент Європейської ради Шарль Мішель.

28 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про початок реалізації допомоги кожному українцю, який нещодавно був звільнений з російського полону.

Зеленський також наголосив, що світ продовжить підтримувати нашу країну після проведення псевдореферендума на окупованих територіях.

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