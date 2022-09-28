Зеленський запропонував Трюдо стати лідером у глобальних зусиллях з розмінування України
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і запропонував йому стати лідером у глобальних зусиллях з розмінування нашої території
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Обговорили розмінування. Канада має і відповідні технології, і відповідні гуманітарні амбіції. Я запропонував прем’єр-міністру Трюдо стати лідером у глобальних зусиллях для очищення нашої землі від російських мін і снарядів. Через російську війну українська земля є однією з найбільш забруднених мінами у світі. І хоча у світі є схожі приклади масштабного забруднення, ми маємо зробити те, чого не робили досі інші: ми маємо створити прецедент швидкого й масштабного розмінування, не залишати цю проблему на десятиліття. Я дякую Канаді за готовність нам допомагати", - сказав президент України Володимир Зеленський.
Загалом, Зеленський у середу, 28 вересня, провів цілу серію переговорів: президент Туреччини Ердоган, канцлер Німеччини Шольц, премʼєр-міністр Канади Трюдо, премʼєр-міністр Великої Британії Трасс, генеральний секретар ООН Гутерріш, президент Європейської ради Шарль Мішель.
- 28 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про початок реалізації допомоги кожному українцю, який нещодавно був звільнений з російського полону.
- Зеленський також наголосив, що світ продовжить підтримувати нашу країну після проведення псевдореферендума на окупованих територіях.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.85
Купівля 40.85Продаж 41.76
-
EUR
Купівля 39.05Продаж 40.2
- Актуальне
- Важливе