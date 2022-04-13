Зеленський запросив естонських фахівців долучитися до роботи спільної групи, яка розслідуватиме воєнні злочини армії РФ в Україні
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу й парламенту Естонії закликав їх державу та фахівців приєднатися до роботи спільної групи, яка створена для розслідування воєнних злочинів російської армії на території України
Про це він сказав під час звернення.
"Запрошую вашу державу, ваших фахівців приєднатися до роботи спільної групи, яка створена для розслідування воєнних злочинів російської армії на території України. Технічна й експертна підтримка є незамінною зараз, коли кількість воєнних злочинів сягає вже десятків тисяч. Це розстріли мирних людей, катування, зґвалтування, підрив лікарень, бомбардування пологових будинків, спалення складів із їжею, артилерійські обстріли укриттів, у яких ховаються діти... Немає такого злочину, який не скоїли б російські солдати за 49 днів цього вторгнення. Усі ці воєнні злочини ми обов’язково розслідуємо і встановимо всіх винних і знайдено їх скільки б часу нам не знадобилося на це. Якщо будемо робити це спільно з вами і іншими європейським державами, то зможемо значно швидше це зробити. Згадайте, більшість сталінських катів так і не відплоїли за все, що наробили, ми можемо притягнути до відповідальності нове покоління російських палачів", - сказав Зеленський.
- Відзначимо, 13 квітня до Києва на зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським прямують Президенти Польщі, Литви, Латвії й Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егілс Левітс і Алар Каріс
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