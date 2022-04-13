Зеленський запросив естонських фахівців долучитися до роботи спільної групи, яка розслідуватиме воєнні злочини армії РФ в Україні

Про це він сказав під час звернення.

"Запрошую вашу державу, ваших фахівців приєднатися до роботи спільної групи, яка створена для розслідування воєнних злочинів російської армії на території України. Технічна й експертна підтримка є незамінною зараз, коли кількість воєнних злочинів сягає вже десятків тисяч. Це розстріли мирних людей, катування, зґвалтування, підрив лікарень, бомбардування пологових будинків, спалення складів із їжею, артилерійські обстріли укриттів, у яких ховаються діти... Немає такого злочину, який не скоїли б російські солдати за 49 днів цього вторгнення. Усі ці воєнні злочини ми обов’язково розслідуємо і встановимо всіх винних і знайдено їх скільки б часу нам не знадобилося на це. Якщо будемо робити це спільно з вами і іншими європейським державами, то зможемо значно швидше це зробити. Згадайте, більшість сталінських катів так і не відплоїли за все, що наробили, ми можемо притягнути до відповідальності нове покоління російських палачів", - сказав Зеленський.

Відзначимо, 13 квітня до Києва на зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським прямують Президенти Польщі, Литви, Латвії й Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егілс Левітс і Алар Каріс

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