Зеленський змінив начальників управлінь СБУ у 6 областях
Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення-призначення начальників управлінь СБУ. Частково - це ротація, а частково – ні
Про це інформує офіційне інтернет-представництво Володимира Зеленського
19 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про звільнення-призначення керівників Служби безпеки України в окремих областях держави.
З посади заступника Голови Служби безпеки України президентським указом звільнений Володимир Горбенко. З посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області відповідно до президентського рішення йде Руслан Григоренко. Звільнені також очільники Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області Володимир Краснянський, у Житомирський - Сергій Лисак, у Закарпатській - Іван Рудницький, у Полтавській - Євген Борзілов.
І призначені начальниками Управління Служби безпеки України: Сергій Лисак у Дніпропетровській області, Євген Борзілов – у Закарпатській, Іван Рудницький – у Полтавській, Едуард Федоров - у Сумській та Олександр Куць у Харківській
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