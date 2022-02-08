Зеленський зобов’язав зняти з розгляду Ради законопроєкт про умови деокупації на вимогу Нормандії, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду" міг бути знятий з розгляду Верховної Ради за домовленістю в рамках Нормандського формату
Про це він заявив на пресконференції у Москві, повідомляє ЄП.
"Хочу привітати зусилля президента Зеленського з виконання зобов’язань, які він взяв на себе у рамках (Нормандського, - ред.) формату, в тому числі зобов’язання відкликати закон (проєкт закону, - ред.), який не відповідав Мінським угодам. І цей закон за ініціативою Зеленського був відкликаний", - сказав Макрон.
Він не уточнив назву проєкта закону, про який йдеться. Проте нещодавно було відкликано лише один законопроєкту – "Про засади державної політики перехідного періоду", що передбачав правила реінтеграції окупованих територій. Він був відкликаний рішенням Кабміну, який для цього провів екстрене засідання перед нормандською зустріччю на рівні радників у Парижі.
Макрон висловив задоволення перебігом Нормандських переговорів у Парижі. Він повідомив, що отримав від Путіна гарантії того, що РФ не визнає незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР", бо це суперечить Мінським домовленостям.
"Ми отримали зобов’язання (від Путіна, - ред.), що закон, який зараз розглядають в Росії, не Буде ухвалений, якщо не відповідає Мінським угодам", - додав президент Франції.
- Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ніхто не примушує Україну виконувати Мінські угоди на російських умовах.
- Згодом президент РФ Володимир Путін звинуватив владу України в небажанні виконувати Мінські домовленості. Водночас президент Франції висловив думку, що Мінські угоди "дійсно можуть сприяти прогресу у врегулюванні кризи в Україні".
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