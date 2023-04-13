Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США
У середу, 12 квітня, президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у складі Джозефа Манчіна, Лізи Мурковскі та Марка Келлі
Про це повідомляє Офіс президента.
"Двопалатна й двопартійна підтримка з боку США, особисто президента Байдена, усіх американців допомогла нам вистояти у розв'язаній Росією війні", – сказав Зеленський під час зустрічі.
Президент розповів делегації Сенату про ситуацію на передовій та поділився оцінками щодо її можливого розвитку. У цьому контексті учасники зустрічі детально обговорили подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу США в цьому процесі.
Зеленський окремо наголосив, що Україна потребує потужної оборонної підтримки саме зараз, а у забезпечення сил оборони військовою технікою та озброєнням не має бути жодних обмежень.
"Ми боремося за спільні цінності – свободу й демократію. Наша перемога буде визначальною для розвитку ситуації у Європі та в усьому світі", – сказав Зеленський.
Продовження комплексної підтримки – оборонної й фінансової – президент назвав запорукою перемоги над агресором.
При цьому було зазначено, що Україна забезпечує необхідний контроль використання наданих США коштів і озброєння та відкрита до повної взаємодії з партнерами щодо цього.
- Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув у Вашингтон для зустрічі з посадовцями США та світових фінінституцій. Насамперед Шмигаль зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, закликавши надати Україні ракети більшої дальності.
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