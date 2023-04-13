Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США

Про це повідомляє Офіс президента.

"Двопалатна й двопартійна підтримка з боку США, особисто президента Байдена, усіх американців допомогла нам вистояти у розв'язаній Росією війні", – сказав Зеленський під час зустрічі.

Президент розповів делегації Сенату про ситуацію на передовій та поділився оцінками щодо її можливого розвитку. У цьому контексті учасники зустрічі детально обговорили подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу США в цьому процесі.

Зеленський окремо наголосив, що Україна потребує потужної оборонної підтримки саме зараз, а у забезпечення сил оборони військовою технікою та озброєнням не має бути жодних обмежень.

"Ми боремося за спільні цінності – свободу й демократію. Наша перемога буде визначальною для розвитку ситуації у Європі та в усьому світі", – сказав Зеленський.

Продовження комплексної підтримки – оборонної й фінансової – президент назвав запорукою перемоги над агресором.

При цьому було зазначено, що Україна забезпечує необхідний контроль використання наданих США коштів і озброєння та відкрита до повної взаємодії з партнерами щодо цього.