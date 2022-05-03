Зеленський зустрівся з лідером німецької опозиції Фрідріхом Мерцом
Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц зустрівся з президентом Володимиром Зеленським під час візиту в Україну
Про це пише Bild.
За даними видання, розмова Зеленського з лідером ХДС і лідером опозиції тривала близько години у вівторок вдень. Зустріч відбулася в офіційній резиденції українського президента у Києві.
Мерц також зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Окрім нього, у програмі Мерца також заплановані переговори зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком та опозиційними політиками.
У вівторок перед зустріччю з Зеленським Мерц відвідав Ірпінь, поспілкувався з мером, який розповів про атаки російської армії та збитки, завдані війною.
З початку війни Росії проти України кілька провідних німецьких політиків відвідали Україну. У середині квітня голови комітетів із закордонних справ, оборони та Європи - Міхаель Рот, Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн та Антон Гофрайтер – побували у Львові.
- Український уряд відхилив пропозицію візиту федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва і одночасно запросив федерального канцлера Олафа Шольца, який поки поїздку не планує.
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував відмову Шольца від візиту до Києва, вживши ідіому, яка дослівно в перекладі звучить як "ображена ліверна ковбаса".
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