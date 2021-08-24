Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Згідно з повідомленням, Зеленський поінформував Ле Дріана про безпекову ситуацію на Донбасі, де зберігаються вкрай високі ризики, а також про кроки, які здійснила Україна на виконання домовленостей, досягнутих під час останнього саміту в Нормандському форматі у грудні 2019 року.



Зеленський запевнив, що Україна зробила все можливе для виконання досягнутих домовленостей. Однак, наголосив президент, допоки немає прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.



Глава держави також подякував Франції за участь у інавгураційному Саміті Кримської платформи 23 серпня.



"Розраховуємо, що ваша держава й надалі долучатиметься до роботи цієї ключової для нас ініціативи", - цитує пресслужба слова Зеленського.



Зазначається, що вони також обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці. Співрозмовники торкнулися подальшої реалізації підписаних та ратифікованих українсько-французьких міжурядових угод, а також інших перспективних проєктів співпраці, зокрема у транспортній галузі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон має намір відвідати Україну.