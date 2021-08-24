Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, який прибув до Києва з нагоди урочистостей до Тридцятої річниці Незалежності України
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Згідно з повідомленням, Зеленський поінформував Ле Дріана про безпекову ситуацію на Донбасі, де зберігаються вкрай високі ризики, а також про кроки, які здійснила Україна на виконання домовленостей, досягнутих під час останнього саміту в Нормандському форматі у грудні 2019 року.
Зеленський запевнив, що Україна зробила все можливе для виконання досягнутих домовленостей. Однак, наголосив президент, допоки немає прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.
Глава держави також подякував Франції за участь у інавгураційному Саміті Кримської платформи 23 серпня.
"Розраховуємо, що ваша держава й надалі долучатиметься до роботи цієї ключової для нас ініціативи", - цитує пресслужба слова Зеленського.
Зазначається, що вони також обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці. Співрозмовники торкнулися подальшої реалізації підписаних та ратифікованих українсько-французьких міжурядових угод, а також інших перспективних проєктів співпраці, зокрема у транспортній галузі.
- Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон має намір відвідати Україну.
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