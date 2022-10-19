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Головна політика Зеленський звільнив посла України у Казахстані і призначив нових у Марокко та Словаччині

Зеленський звільнив посла України у Казахстані і призначив нових у Марокко та Словаччині

19 жовтня, 2022 середа
10:35
політика Казахстан

Президент України Володимир Зеленський змінив послів у трьох країнах

Відповідні укази з’явилася на сайті президента вчора, 18 жовтня.

"Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан", - йдеться в указі №723/2022.

Указ №724/2022 повідомляє про призначення Саєнка Сергія Валерійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Марокко. А указ №725/2022 говорить про призначення  Кастрана Мирослава Мироновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Словацькій Республіці.

  • Нагадаємо, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов вважає, що у країнах Центральної Азії відбулося зменшення російського силового інструментарію

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