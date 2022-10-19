Зеленський звільнив посла України у Казахстані і призначив нових у Марокко та Словаччині
Президент України Володимир Зеленський змінив послів у трьох країнах
Відповідні укази з’явилася на сайті президента вчора, 18 жовтня.
"Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан", - йдеться в указі №723/2022.
Указ №724/2022 повідомляє про призначення Саєнка Сергія Валерійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Марокко. А указ №725/2022 говорить про призначення Кастрана Мирослава Мироновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Словацькій Республіці.
- Нагадаємо, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов вважає, що у країнах Центральної Азії відбулося зменшення російського силового інструментарію
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