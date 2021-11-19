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Зеленського та Єрмака запросили на ефір про розслідування щодо вагнерівців, в ОПУ заявили, що "посадовці за вказівкою олігарха бігати не будуть"

19 листопада, 2021 п'ятниця
21:14
Суспільство Володимир Зеленський

Президента Володимира Зеленського та голову ОПУ Андрія Єрмака запросили на ефір одного з телеканалів про розслідування Bellingcat щодо вагнерівців. В Офісі президента назвали це "хайпом"

Про це передає ОПУ.

Так, Зеленського і Єрмака запросили на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

У свою чергу, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив: "Просто велике "ні". Зрозуміло, що реальна свобода слова – це не про маніпуляції, провокації чи демонстративну ангажованість. І це точно не про стару гру за олігархічними правилами. Коли своїм у студії – комфорт, а глядачам – відбірна фейкчатина. Було, до речі, цікаво побачити від медійного майданчика, який узяв на себе фантастичну роль олігархічного пропагандиста, фразу "з метою об'єктивного висвітлення важливої для країни теми запрошуємо"... Точно розумієте весь сенс цих простих слів? Точно не хочете влаштувати чергове кероване судилище на своєму майданчику? Точно розумієте, що таке дискусія? Хоча все це риторичне… Олігархічне телебачення – це ж лише про монопольне знущання зі слова. Тому ще раз – просто "ні". 

Він назвав таке запрошення "фейком і хайпом". Речник заявив, що "не дуже вірить, що є бажання реальної свободи слова. Бо якби було, то ефір не модерувався б під чергову емоційну драму в олігархічних інтересах".

"Виклик на телевізійний килим до олігарха – це, звісно, дуже гучно. Але смішно. Президент, керівник Офісу президента та будь-яка інша посадова особа за вказівкою олігарха бігати ефірами не будуть. Ці часи вже закінчилися. Реальна свобода слова дуже відрізняється від олігархічних "побажань". А об'єктивне висвітлення теми точно відрізняється від корпоративних прес-релізів. Хоча чи усвідомлюють на тому майданчику, що означають такі ціннісні речі?", - зауважив Подоляк.

 


 
  • Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов стверджував, що 24 липня 2020 року на нараді за участю президента Володимира Зеленського, першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, заступника голови ОП з питань оборони Романа Машовця, ексначальника Головного управління розвідки Міноборони України Василя Бурби та колишнього першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що операцію по "вагнерівцям" проводити не можна. Єрмак послався на переговори з помічником президента Росії Дмитром Козаком, що затримання "вагнерівців" завадить початку чергового перемир’я на Донбасі та озвучив вимогу перенести початок операції. За його словами, Зеленський підтримав цю ідею, тому виліт "вагнерівців" з Мінська відклали на 30 липня 2020 року.
  • Згодом, 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".
  • Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечували проведення операції. Однак, Зеленський згодом заявив, що розповів Лукашенку про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".
  • 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
  • Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".
  • 18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.
  • Пізніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.

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скандал
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
новини України
Офіс президента
Вагнергейт
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