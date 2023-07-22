Zelenskyy Avenue: У Великій Британії відкрили вулицю на честь президента України
У місті Харлоу, що в англійському графстві Ессекс, у п’ятницю офіційно відкрили першу в країні вулицю, названу на честь українського президента Володимира Зеленського
Про це повідомляє BBC.
Відтепер П’ята авеню в Харлоу має офіційну назву "П’ята авеню – авеню імені Зеленського". Таким чином вулиця має дві альтернативні назви.
Депутат Палати громад від Консервативної партії Роберт Халфон пояснив, що Харлоу було побудоване для багатьох лондонських сімей, які були змушені виїхати після Другої світової війни.
"Нове місто Харлоу постало як фенікс з попелу. Ми хотіли показати українцям, що можна зробити – що після перемоги над Росією є надія, є можливості, що вони матимуть гарні нові міста", – пояснив політик.
Він також похвалив жителів Харлоу, які допомогли прихистити та підтримати близько 70 українських біженців з початку російського вторгнення.
- На церемонії відкриття нової назви, під час якої було урочисто змінено знак, мав бути присутній і посол України в Британії Вадим Пристайко, але його несподівано звільнили вранці в п’ятницю.
- 13 липня експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко розкритикував коментар Володимира Зеленського, нібито він щодня зранку дякуватиме Воллесу за допомогу Україні. Пристайко заявив, що це був "нездоровий сарказм" з боку президента.
- Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес прокоментував обурення Володимира Зеленського про те, що НАТО не запросило Україну, та заявив, що його країна не є онлайн-магазином Amazon, тому не може передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів.
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