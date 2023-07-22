Про це повідомляє BBC.

Відтепер П’ята авеню в Харлоу має офіційну назву "П’ята авеню – авеню імені Зеленського". Таким чином вулиця має дві альтернативні назви.

Депутат Палати громад від Консервативної партії Роберт Халфон пояснив, що Харлоу було побудоване для багатьох лондонських сімей, які були змушені виїхати після Другої світової війни.

"Нове місто Харлоу постало як фенікс з попелу. Ми хотіли показати українцям, що можна зробити – що після перемоги над Росією є надія, є можливості, що вони матимуть гарні нові міста", – пояснив політик.

Він також похвалив жителів Харлоу, які допомогли прихистити та підтримати близько 70 українських біженців з початку російського вторгнення.