Земана годують через зонд. У нього цироз печінки
77-річного президента Чехії Мілоша Земана годують за допомогою зонду
Про це повідомив лікар Павел Пафко, що входить до складу президентського консиліуму лікарів, розповідає Еспресо.TV.
Пафко також вперше озвучив діагноз Земана - цироз печінки, передає празьке інтернетвидання Novinky.cz.
Ввечері у п'ятницю, 5 листопада 2021 року, консиліум постановив, що Земан, який схильно схуд й фактично страждає від анорексії, буде непрацездатним ще принаймні зо три тижні.
Все залежатиме від розвитку хвороби, яка сама по собі "складно піддається лікуванню", додає Radio Prague International.
- Мілоша Земана було ушпиталено 10 жовтня, після поразки на парламентських виборах партії прем'єра Андрея Бабіша.
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