Земана годують через зонд. У нього цироз печінки

Про це повідомив лікар Павел Пафко, що входить до складу президентського консиліуму лікарів, розповідає Еспресо.TV.



Пафко також вперше озвучив діагноз Земана - цироз печінки, передає празьке інтернетвидання Novinky.cz.



Ввечері у п'ятницю, 5 листопада 2021 року, консиліум постановив, що Земан, який схильно схуд й фактично страждає від анорексії, буде непрацездатним ще принаймні зо три тижні.



Все залежатиме від розвитку хвороби, яка сама по собі "складно піддається лікуванню", додає Radio Prague International.

Мілоша Земана було ушпиталено 10 жовтня, після поразки на парламентських виборах партії прем'єра Андрея Бабіша.





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